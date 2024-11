Após Madonna, Eduardo Paes indica show gratuito de Lady Gaga em Copacabana

Lady Gaga não se apresenta no Brasil desde 2012, única ocasião em que ela esteve no país. Naquele ano, a artista se apresentou em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre com a turnê Born This Way Ball Tour. Recentemente, em entrevista ao Fantástico (Globo), ela admitiu que deseja retornar ao Brasil para mais shows.

Vale ressaltar que Lady Gaga vai lançar seu sétimo álbum de estúdio em 2025. No mês passado, ela divulgou a primeira canção do disco, intitulada "Disease". Ela também foi anunciada como a atração principal nos dois primeiros dias de Coachella 2025.

Madonna fez um mega show em Copacabana no dia 4 de maio de 2023. A apresentação da rainha do pop, custeada pela prefeitura e patrocinada pelo banco Itaú, movimentou a economia carioca em mais de R$ 300 milhões.

Splash entrou em contato com a prefeitura para pedir posicionamento e aguarda retorno.