'Deus é o maior': Nego Di deixa penitenciária no RS após 130 dias preso

Nego Di, 30, deixou a Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan), no Rio Grande do Sul, na noite desta quarta-feira (27), após 130 dias preso. Ele obteve liberdade provisória concedida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) até o julgamento do mérito do habeas corpus solicitado pela defesa.

O que aconteceu

Humorista foi recebido pela advogada, Tati Borsa, na porta do presidio. Sem dar entrevistas, ele apenas se dirigiu a um veículo acompanhado da profissional de sua defesa e foi embora.

Ao deixar a cadeia, Nego Di estava segurando uma sacola e vestia camisa branca com a frase "Deus é o maior" escrito com caneta. Ele afirma ter se convertido evangélico após as polêmicas que resultaram em sua prisão.