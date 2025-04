Ney Matogrosso fala sobre trisal e liberdade na cama: 'Adoro sexo até hoje'

[O início do HIV] foi a maior dor que senti. Houve semana em que fui três vezes ao cemitério enterrar amigos. O Daime ajudou a me ancorar. O dedo era apontado o tempo todo para nós, mas eu cagava. Uma vez, fui com o Marco a uma médica, ele mal ficava em pé, e ninguém deixava a gente entrar no elevador. Comecei a gritar: 'Vocês querem que ele morra aqui?'.

Ney Matogrosso

O músico diz ter sentido a presença de Marco em duas ocasiões. "Estava fazendo barba e senti uma coisa como se estivesse entrando em mim. Meu coração foi transbordando de amor. Da outra vez, estava trepando e o senti chegando, mas sem ciúme. Talvez tenha sido uma maneira de se aproximar daquela energia."

Ney não fuma, nem usa drogas

Cantor diz que usou drogas pela primeira vez quando trabalhou em um hospital em Brasília. "A droga lá era 'liberada', todo mundo fumava molhando o jardim. No primeiro momento, fiquei muito assustado com aquilo, porque entrei num estado mental que não conhecia. Mas foi libertador."

Hoje, não usa mais drogas nem fuma cigarro. "Usei todas as drogas que me interessaram, mas não uso mais. Nem cigarro, que é um vício filho da p*ta. E, com as outras, nunca tive regularidade. Gostava de ácido. Ia para Búzios tomar. Queria entender qual era o meu caminho nesse mundo."