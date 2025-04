O que dizem os filhos dos famosos sobre serem deserdados pelos pais ricaços

Faustão nunca falou publicamente sobre o destino de sua herança bilionária. Porém, João Silva, filho mais conhecido do apresentador, já declarou que não depende da fortuna do pai.

João Silva afirmou que a fortuna de Faustão é do pai. "Eu falo muito isso: dinheiro que é do meu pai, não é o meu. Então não [tenho] muita coisa. Quero construir meu patrimônio, almejo alto", declarou em entrevista ao programa No Lucro CNN.

Silva destacou que Faustão sempre foi bem liberal com dinheiro, mas que hoje ele tem sua própria independência financeira. "Meu pai tinha um trato [para que eu fosse] independente após os 21 anos. Consegui um pouco antes, mas moro com meus pais e em casa não pago nada de contas. Em casa meu pai sempre foi muito liberal, deixava que eu pudesse fazer as coisas, sair para jantar em restaurante bom. Isso me trouxe oportunidades maravilhosas".

O que diz a lei no Brasil

No Brasil, uma pessoa tem liberdade total para escolher o que acontecerá com até metade do seu patrimônio depois que morrer. Isso é feito por meio de um testamento. Dentro dessa margem, ela pode prestigiar um amigo querido, privilegiar um dos filhos que passa por dificuldades financeiras ou doar a uma ONG, por exemplo.

Entretanto, pelo menos 50% precisam ser divididos entre parentes definidos na lei (chamados herdeiros necessários).