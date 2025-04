De musa teen a ícone de beleza aos 59: relembre a obra de Brooke Shields

O procedimento envolveu deixar o canal vaginal da atriz mais estreito. "Ele me informou que deu um pequeno bônus. [O médico] legitimamente me explicou com orgulho que ele me deu um 'dois por um'", contou Brooke Shields à revista Us Weekly.

Ela ficou perplexa ao descobrir a decisão tomada pelo cirurgião sem seu consentimento. "Parecia como uma invasão, como um estupro bizarro de algum modo", desabafou.

Brooke Shields expôs que passou pelo procedimento íntimo sem dar consentimento Imagem: Reprodução/ Instagram

Abuso aos 20

Brooke relatou que foi abusada sexualmente quando era mais jovem, em 1987. Ela deu detalhes do ocorrido em seu novo documentário, intitulado "Pretty Baby". Segundo informações do Entertainment Weekly. Brooke não revelou a identidade do abusador, mas contou que o crime aconteceu quando ela estava tentando voltar para Hollywood.

Ao The New York Times, ela já tinha dito que foi estuprada por um executivo de Hollywood aos 20 anos após se formar na Universidade de Princeton. "Pensei: 'Uau, é a primeira vez que uma coisa assim me acontece; portanto, isso não me define totalmente como pessoa'. Quando era mais jovem, eu era totalmente definida por minha sexualidade e pela beleza".