Isis Valverde almoça com sogra bilionária às vésperas de casamento luxuoso

Isis Valverde almoçou com o noivo, Marcus Buaiz, e a sogra, Tania Buaiz Imagem: Reprodução/Instagram @isisvalverde

Ela já contou que usará três vestidos assinados pela estilista britânica Vivienne Westwood. "A ideia é estilizar. Eu sempre reutilizei roupas. Acho importante lembrar que a moda também precisa ser refeita, não descartada. [Optei por mais de um vestido porque] tem que ser confortável para dançar, e eu quero curtir muito", disse à revista Vogue.

Os noivos passarão a lua de mel na Itália. "Quero ficar naqueles hotéis dos sonhos. Não vejo a hora, porque preciso descansar", afirmou.

O amor tem que estar sempre vivo na gente. Ele acontece à medida que você está aberto. Por incrível que pareça, depois de um tempo, acabei me abrindo e encontrando essa pessoa tão especial na minha vida. Fico até emocionada, porque, realmente, é uma relação de construção, madura. Isis Valverde

A fortuna de Marcus Buaiz é estimada em R$ 4 bilhões, segundo a Folha. Filho do empresário Americo Buaiz Filho, é herdeiro da fortuna do Grupo Buaiz, um conglomerado do Espírito Santo que atua em segmentos variados, como alimentação e comunicação.