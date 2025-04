Julia Fox ousa e vai a festival com o bumbum de fora

A atriz Julia Fox apostou em um visual ousado, com o bumbum de fora, para ir ao festival Coachella, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Julia Fox deixou o bumbum de fora com uma meia transparente e um corselete marrom. Ela completou o look com botas marrons de cano alto e uma bolsa de couro.

A atriz é conhecida por atuar no filme "Joias Brutas", estrelado por Adam Sandler. Julia também é influenciadora e ex-namorada de Kanye West.