Justiça concede liberdade provisória a Nego Di

A defesa de Nego Di celebrou a decisão do STJ nas redes sociais. "Deu certo! Partiu Pecan. Parabéns a nossa equipe", escreveu a advogada Tatiana Borsa, fazendo referência à Penitenciária Estadual de Canoas, no Rio Grande do Sul.

A Justiça havia decretado a prisão após o humorista ser acusado pelo crime de estelionato. Ele é suspeito de lesar pelo menos 370 pessoas com a venda de produtos por meio de uma loja virtual.

A investigação apontou que os produtos nunca foram entregues. A movimentação financeira teria ultrapassado a marca de R$ 5 milhões, em 2022, segundo a Polícia Civil.