Jojo Todynho rebate conselho de Urach e cita filho: 'Não é exemplo'

Jojo Todynho, 27, decidiu rebater um conselho que recebeu de Andressa Urach, 36.

O que aconteceu

A cantora, que tem sido criticada na web após abrir ao público que é apoiadora de uma política direitista, afirmou que modelo não tem moral para ajudá-la ou para dar conselhos a ela. Urach disse que Jojo passou por uma "lavagem cerebral".

A ex-Fazenda, então, não ficou calada. "Exemplo de quê? Uma mulher que grava um vídeo [pornô] com o filho filmando é exemplo de quê? Qual o exemplo ela tem? Ela não para mim em nada. Quando eu vi que o conteúdo dela não fazia mais sentido eu fui lá e deixei de seguir. Por várias vezes ela me mandou mensagem querendo me dar conselho. Quem sofreu lavagem cerebral foi você. Você foi usada".