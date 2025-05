Amber Heard anuncia nascimento de gêmeos no Dia das Mães

Quando tive minha primeira filha, Oonagh, há quatro anos, meu mundo mudou para sempre. Achei que não poderia sentir mais alegria. Pois bem, agora estou transbordando em triplo!!! Amber Heard

Em 2022, quando o julgamento do divórcio entre a atriz e o ex-marido Johnny Depp foi encerrado, Amber declarou que estava ansiosa para se concentrar em sua família: "Eu posso ser mãe, tipo, em tempo integral, sabe? Onde eu não tenho que fazer malabarismos com ligações de advogados'', declarou na ocasião.

Mãe solo. Ainda no anúncio, a artista, que é mãe solo, contou que deseja que a sociedade evolua a ponto de ser normal que a mulher possa decidir não ter um casamento, mas ter filhos.

Amber Heard x Johnny Depp

O julgamento dos processos de difamação entre Johnny Depp e Amber Heard chegou ao fim em dezembro de 2022. Na condenação, Heard teria que pagar US$ 15 milhões, reduzidos para US$ 10,3 milhões a Depp; enquanto o ator foi condenado a uma indenização de US$ 2 milhões (ANSA) ambos por brigas e difamações públicas entre o casal.