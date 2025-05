Huck homenageia Angélica e cita filhos em meio à polêmica: 'Reflexo da mãe'

Ao citar que na idade do filho do meio, Benício, Angélica recebia artistas em palco na televisão, Huck disse que hoje Angélica pode dedicar totalmente ao filho: "Como a mãe de um menino de 17 anos, ela dedica tempo, carinho, esforço, amor incondicional pra estar do lado dele em todos os momentos".

"Eu amo muito te ver através dos nossos filhos, ver eles terem vivido uma infância normal. A infância normal que você não teve. Dedicando aos três: tempo, espaço, respeitando as diferenças de cada um, ajudando tanto próximo, sendo essa mãe maravilhosa que você é", continuou Huck. Recentemente, Angélica disse que teria errado ao afastar o marido da criação do primogênito, Joaquim.

Luciano Huck finaliza dizendo que os filhos sentem orgulho da mãe "normal" que tem: "Eu tenho certeza que eles, os nossos três filhos, também sentem o mesmo. Esse enorme orgulho, esse amor incondicional, essa admiração gigantesca. Muito obrigado por ser assim, tão fora do normal. Sendo tão normal".