Prestes a visitar o Brasil, Hwang Inyoup fala sobre seu sucesso no K-drama

É impossível não mencionar Han Seo Jun e o quanto ele deixou sua marca na sua carreira. Como foi a experiência de interpretar um personagem tão icônico?

Tornar-me um personagem de um webtoon globalmente popular foi uma experiência muito emocionante e eletrizante. No entanto, ao mesmo tempo, eu também estava preocupado e com medo de como os fãs aceitariam minha interpretação de Han Seo Jun. Conforme trabalhei com o diretor e meus colegas atores, eles começaram a me tratar como o personagem de Han Seo Jun, o que me permitiu mergulhar naturalmente no papel. Ainda sou verdadeiramente grato por todo o amor que continuo a receber de tantas pessoas.

inyeopun oynad??? en iyi liseli karakteri seçsek inyeop bile han seojun derd? pic.twitter.com/Sc5MuTUOs8 -- cordelia? (@cordeliamabitik) October 28, 2024

Muitos fãs querem saber se você sabe do sucesso que faz no Brasil e da sua expectativa para o fanmeeting ano que vem.

Estou realmente grato por ter a oportunidade de realizar um fanmeeting no Brasil em 2025. Graças a todo o amor e apoio, é uma honra poder conhecer meus fãs pessoalmente. Espero que possamos ter um tempo maravilhoso juntos. Vejo vocês em breve!

Se possível, envie uma mensagem para seus fãs brasileiros!

Olá a todos os meus fãs brasileiros! Aqui é Hwang Inyoup. Muito obrigado por todo o amor e apoio que vocês me deram. Sinceramente, desejo a todos vocês saúde e felicidade. Espero que os dramas dos quais participei tragam a vocês memórias maravilhosas e alegria. Através do ''Família por Escolha'', espero que vocês redescubram o significado do amor e curem quaisquer feridas escondidas em seus corações. Vamos definitivamente nos encontrar em março! Amo vocês, fãs brasileiros!

O ator fará seu fanmeeting, "In Love", no Vibra São Paulo, em 23 de março de 2025. Para mais informações, acesse o site PixelTicket (alguns ingressos retornaram).