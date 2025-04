Mesmo com críticas, 'Doctor Who' é sobre robô com raio laser, diz produtor

A ficção científica foi criada para encontrar maneiras de falar sobre o mundo como ele é agora, foi por isso que ela foi inventada. É impossível não falar sobre o mundo como ele é agora. E também, quando digo falar sobre, não quero que pareça o programa temático mais pesado do mundo, pois também podemos dar risada com algumas coisas. Mas, as letras IA estão na boca do povo, com razão porque estamos em uma revolução industrial e não sabemos o que ela fará conosco ou como ela mudará nossos empregos ou como mudará nosso futuro.

Russell T. Davies

Ncuti Gatwa em 'Doctor Who' Imagem: BBC/Divulgação

De maneira velada, o produtor diz haver críticas àqueles que mandam e criam as atuais inteligências artificiais. "Então, quando vemos robôs se intrometendo em 'Doctor Who', é bem natural agora, escrevendo isso em 2025, que eles tenham um chefe chamado 'Gerador de IA', sendo a fonte de todo o drama. E eu acho que isso é apenas colocar o clima de 2025 na tela. [...] E temos algumas coisas a dizer sobre a tecnologia de IA, sobre quem cria a tecnologia de IA e os verdadeiros objetivos por trás dela."

Mesmo assim, ele não nega a essência do entretenimento: "A série ainda é sobre lutar contra robôs e monstros". "Não tenhamos dúvidas sobre isso. No fim das contas, é tudo sobre robôs com raios laser."

'Doctor Who' chega à segunda temporada no Disney+ Imagem: BBC/Divulgação

Tudo pode acontecer

"Doctor Who" foi lançada em 1963, e ocupa um lugar de importante na cultura britânica, sendo um marco audiovisual, assim como a saga 007. Ambos são intrínsecos ao gosto da Grã-Bretanha e contam com personagens protagonistas fixos, como Doctor e James Bond. Os dois podem até mesmo trocar de atores, mas sempre são interpretados por britânicos.