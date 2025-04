'The Last Of Us': Por que Ellie é a única imune ao fungo Codyceps?

Você vai ver mais dos personagens que você ama em diferentes facetas e vamos ter novas perspectivas que você não conseguiu ver no jogo. Então, esperamos que você veja as coisas que gostou do jogo, se você jogou, e também curta mais desse mundo que você ama se veio assistindo pela TV.

Halley Gross, coprodutora executiva de "The Last Of Us", em entrevista para Splash

Joel protege Ellie do ataque de infectados Imagem: HBO Max

"The Last Of Us" é escrita e produzida por Craig Mazin e Neil Druckmann. A série é uma coprodução com a Sony Pictures Television e também é produzida executivamente por Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan e Evan Wells. Empresas produtoras: PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog.