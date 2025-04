Raiva, frustração, dor: como Kaitlyn Dever criou Abby para The Last Of Us 2

"Pedro Pascal é brilhante"

Kaitlyn Dever diz que guardará com carinho a parceria com Pedro Pascal nas gravações da segunda temporada de "The Last Of Us". A atuação do ator, que terá curta participação na segunda temporada da série, foi especial e estimulante para a artista.

Pedro Pascal interpreta Joel em The Last Of Us 2 Imagem: Divulgação/Max

"Caramba, eu não posso falar sobre ou acho que não posso falar muito sobre ter trabalhado com o Pedro (Pascal). Das cenas que fizemos, só posso dizer que eu realmente admirei o tipo de ator e pessoa que ele é. Ele é tão brilhante. Eu realmente sou muito grata por ter trabalhado com ele. Agora posso dizer que o conheço, eu acho."

Ela afirmou que a sintonia e leveza nos bastidores das filmagens com o ator garantiram uma entrega de alto padrão. "Rir e brincar com ele fora das câmeras, provavelmente, foi um dos momentos mais inesquecíveis das filmagens de "The Last of Us".