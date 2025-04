Mentira, terapia, beijo: crise 'pai e filha' choca em The Last of Us 2

Como ficou a vida de Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) cinco anos após o massacre no hospital dos vagalumes? A segunda temporada de "The Last of Us" estreou oficialmente hoje na Max, com foco principal na crise dentro da relação de quase "pai e filha" entre os protagonistas.

Morando em uma comunidade de Jackson, no estado de Wyoming (EUA), Joel se divide entre as ações para ajudar os sobreviventes dos ataques dos infectados e tentar entender os motivos para Ellie, que está com 19 anos, ter se distanciado. A jovem, por sua vez, evita contato com o contrabandista que assumiu um papel de pai em sua vida e foca em arriscar a vida em patrulhas para eliminar inimigos.

Splash conta para você o que aconteceu no primeiro episódio da segunda temporada de "The Last Of Us":