Jon Hamm estrela 1ª série em 10 anos: 'Até Timothée Chalamet envelhecerá'

Ao contrário do personagem, Jon Hamm conta que já fez as pazes com o passar dos anos. O ator de 54 anos afirma que não tenta lutar contra o envelhecimento, apesar de alguns acharem que a parte mais importante de sua carreira ficou no passado. "Até o Timothée Chalamet vai envelhecer um dia. Acontece!", ri.

Ele relembra o início da carreira, quando diziam que ele seria o próximo George Clooney. "Eu respondia: ainda temos um George Clooney, ele é ótimo nisso! Funcionou para mim, estou muito feliz e acho que o George Clooney também está".

Envelhecer também é parte da vida. Ou você luta contra isso o máximo possível, ou você aceita e entende que é um lugar bom de se estar.

Jon Hamm

Amanda Peet é Mel, a ex-mulher de Cooper, na série. A personagem é pega na cama com o melhor amigo do marido e, dois anos depois do divórcio, tenta encontrar uma nova dinâmica familiar que inclua Coop, os dois filhos adolescentes e o amante —agora namorado— Nick (Mark Tallman).

A atriz conta que gostou da história única da personagem: "Achei Mel muito interessante, ela não é a tradicional ex-esposa triste".