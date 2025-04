The Last of Us: onde assistir e tudo que você precisa saber da 2ª temporada

Antes mesmo da estreia da nova temporada, a Max já anunciou que teremos uma terceira fase de "The Last Of Us" e a história do universo dos games vai chegar completa nas telonas em breve. "Encaramos a segunda temporada com o objetivo de criar algo do qual pudéssemos nos orgulhar. O resultado superou até mesmo nossas metas mais ambiciosas, graças à nossa contínua parceria com a HBO e ao trabalho impecável do nosso elenco e equipe inigualáveis. Estamos ansiosos para continuar a história de "The Last Of Us" na terceira temporada!", celebrou Craig, em comunicado oficial.

Ver 'The Last Of Us' ganhar vida de maneira tão bela e fiel foi um dos momentos mais marcantes da minha carreira, e sou profundamente grato pelo entusiasmo e apoio esmagadores dos fãs. Grande parte desse sucesso se deve ao meu parceiro no crime, Craig Mazin, à nossa parceria com a HBO e à equipe da PlayStation Productions. Em nome de todos da Naughty Dog, do nosso elenco e da equipe, muito obrigado por nos darem essa oportunidade. Estamos empolgados.

Neil Druckmann

Pedro Pascal interpreta Joel em The Last Of Us 2 Imagem: Divulgação/Max

Como assistir a segunda temporada de "The Last Of Us"?

Os episódios de "The Last Of Us" serão lançados semanalmente aos domingos, a partir das 22h (de Brasília), da HBO. Os capítulos dublados serão disponibilizados na plataforma de streaming após a exibição da série ao vivo.

"The Last Of Us" é escrita e produzida executivamente por Craig Mazin e Neil Druckmann. A série é uma coprodução com a Sony Pictures Television e tem produção executiva de Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan e Evan Wells. As empresas produtoras são PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog.