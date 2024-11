Definitivo: Dhu vira o jogo e ganha vida maravilhosa em 'Mania de Você'

Além disso, a confeiteira tomou a decisão de expulsar Edmílson (Érico Brás), seu marido tóxico, de casa. Ela disse que só voltaria para a residência após o folgado ir embora.

Agora, Dhu está cada vez mais envolvida com Wagner (Bruno Quixote). O vendedor de pescados do restaurante está apaixonado pela mãe de Iarley (Lucas Wickhaus) e Lorena (Liza Del Dala).

Wagner (Bruno Quixotte), Dhu (Ivy Souza) e Edmilson (Érico Brás) em 'Mania de você' Imagem: Beatriz Damy/Globo

No capítulo do dia 30 de novembro, Wagner tenta convencer Dhu a namorar com ele. E no dia 4 de dezembro os dois vão ter um encontro pela primeira vez.

A partir daí, Wagner começa a mostrar para Dhu que ela pode ser valorizada em uma relação amorosa. O rapaz a elogia enquanto confeiteira e eleva a autoestima da crush.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.