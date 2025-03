Domingão reúne elenco de 'Vale Tudo' e 'Mania de Você' ao som de Preta Gil

Elenco de 'Mania de Você' passa o bastão aos atores de "Vale Tudo" em reunião no palco do Domingão com Huck.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Como vai ser

Neste domingo (30), Luciano Huck comanda o encontro entre o elenco das novelas 'Mania de Você', que tem o último capítulo exibido nesta sexta-feira (28), e "Vale Tudo", que estreia na segunda (31). Gabz, Mariana Ximenes, Débora Bloch, Taís Araújo, Bella Campos, Alice Wegmann, Humberto Carrão, Renato Goes, Cauã Reymond, Carolina Dieckmann e João Vicente estão confirmados.