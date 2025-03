Mércia inocentada, Mavi preso e redenção: como terminou 'Mania de Você'?

Mavi foi considerado culpado por tráfego humano, associação criminosa, venda de peles de animais silvestres e maus-tratos aos animais. Somadas as penas, ele pegou 9 anos e 4 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado. "Não chora, princesa, passa rápido", disse ele, antes de ser levado pelos policiais.

Mavi (Chay Suede) atrás das grades no final de 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

Luma (Agatha Moreira) assumiu o comando de vez do Albacoa, principalmente após Mércia deixar a presidência. Em conversa com Rhodes (Leonardo Bittencourt), ouviu uma declaração de amor, mas seu coração é de Mavi.

Sonia passou TUDO pra Luma!!! ELA É BRABA #ManiaDeVocê pic.twitter.com/bUMnt2RePK -- TV Globo (@tvglobo) March 29, 2025

Após passagem de tempo, Fátima (Mariana Santos) recebeu o apoio de Berta (Eliane Giardini) e Diana (Vanessa Bueno) antes do casamento. "Engraçado quando casei com o Robson estava tão tensa, tão nervosa. Com o Gael (Igor Cosso), apesar desse barrigão, estou tão leve e feliz".

Mas ao entrar no carro, quem estava lá era Robson (Eriberto Leão) para sequestrá-la. "Você perdeu tudo, o emprego, o casamento, as amizades", disse ela, desesperada, antes de forçar a parada do carro e sair do automóvel. Robson passou a agir com violência e tentou forçá-la a voltar com ele. "Eu mudei", repetia ele, incessantemente. Fátima, então, golpeou Robson, que caiu no chão, e conseguiu fugir em direção à cerimônia do casamento.