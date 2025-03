'Mania de Você': Mavi é preso e fãs de Chay Suede pedem 'visita íntima'

Na sexta-feira (28), foi exibido o último capítulo de "Mania de Você" (Globo). Com o final da trama, a novela ficou no topo dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Logo no início do capítulo final, Mavi (Chay Suede) foi preso, gerando muitos comentários no X (antigo Twitter). "Fariam uma visita íntima?", brincou um perfil da rede social. "Toda hora", respondeu um internauta. "Pro Chay sim!", disse outro.