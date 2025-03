'Mania de Você': Como a Globo deixou uma novela tão ruim ir ao ar?

Em algum momento inicial, tive a sensação de que qualquer autoralidade havia se dissipado em prol de decisões que já pareciam ser de comitê. Não tenho informações de bastidores, meu trabalho é apenas assistir TV. Mas relato aqui o que senti como telespectador.

Se você vai falhar, que falhe epicamente. Quando ficou claro que tudo tinha dado errado, queria o talentoso autor João Emanuel Carneiro deixando o verbo delirar. Só que "Mania de Você" errou também por apostar na covardia. Acabrunhada, tentou captar os trêmulos sinais enviados pelo público e acho que o hipotético comitê supracitado interpretou as pesquisas da pior maneira possível.

Do núcleo principal, Rudá nunca teve função e foi descartado de um jeito patético -e depois assassinado semanas antes do final, sem qualquer reverberação relevante. Viola foi desidratada, jogada para um núcleo meio Chiquititas e depois criou uns planos de vingança que nunca fizeram sentido. Luma foi enganada por todo mundo repetidas vezes e jamais deu a volta por cima. Mércia nunca chegou a ser um personagem, era apenas uma pessoa que existia e cumpria funções do roteiro. Molina voltou dos mortos apenas porque sim.

E o que dizer do Mavi? A Globo soube que o público gostava do vilão carismático. Chay Suede arrancou elogios com seus improvisos que, na minha humilde opinião, fizeram muito mal para a novela. Ajudaram a tirar o peso de um núcleo que deveria ser um pouco mais denso. Mas as pesquisas diziam que a audiência gostava do Mavi e curtia o humor! O que fizeram? Deixaram Mavi deprimido.

A fase do hacker tristonho coincide com a fase mais lamentável da novela. Qualquer brilho foi para as cucuias. As tramas já não faziam mais sentido. Tentaram fazer uma história do Scooby-Doo com quadros roubados, milícia russa, cachorro assassino e perseguição internacional. Não foi fácil.