Senna morreu na pista? Jornalista buscou ex para saber detalhes de autópsia

A série "Senna", que será lançada pela Netflix na próxima sexta-feira (29), termina com a morte do piloto em maio de 1994. Apesar de reproduzir cenas de familiares em luto e do cortejo em São Paulo, a produção não detalha o atendimento médico na pista e a chegada ao Hospital Maggiore, em Bolonha, Itália.

O que diz autópsia

Informações foram apuradas por Flavio Gomes, então repórter da Folha de S.Paulo, que cobria corridas de Fórmula 1 na época. Repórter descobriu que Cristina, uma ex-namorada, fazia parte da equipe que participou da autópsia do piloto. A médica responsável pelo atendimento foi Maria Teresa Fiandri.