Modelo acusa Kanye West de agressão sexual em bastidores de clipe

A modelo Jennifer An entrou com um processo por agressão sexual contra Kanye West, 47.

O que aconteceu

A situação teria acontecido em 2010, nos bastidores da gravação do clipe da canção "In For The Kill", feat entre o rapper e a banda La Roux.

Segundo Jennifer, West teria inserido forçosamente os dedos em sua boca, numa simulação de sexo oral. "Isso é arte! Isso é a p*rra da arte! Eu sou tipo o Picasso!", teria comemorado o agressor, aos gritos, após o ato obsceno. As informações são do portal TMZ.