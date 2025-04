Morre Roy Thomas Baker, produtor de Bohemian Rhapsody do Queen, aos 78 anos

Morreu hoje o produtor musical Roy Thomas Baker, aos 78 anos.

O que aconteceu

Causa da morte de Baker não foi revelada. Ele vivia em Londres, na Inglaterra. As informações são da revista Variety.

Roy Thomas Baker trabalhou nos quatro primeiros álbuns do Queen. O produtor musical é um dos responsáveis pelo clássico da banda britânica "Bohemian Rhapsody", faixa presente no álbum "A Night at the Opera" (1975).