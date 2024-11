Ex-funcionário processa Kanye West por 'conduta obscena' e antissemitismo

Um ex-funcionário de Kanye West, 47, está processando o rapper após acusá-lo de antissemitismo e de cometer conduta obscena no trabalho.

O que aconteceu

Murphy Aficionado era gerente de projetos para West. O TMZ teve acesso ao processo movido por ele e divulgou nesta quinta-feira (14) os detalhes do que teria acontecido nesse período.

Kanye teria convocado o funcionário para entrar num quarto de hotel logo após ter relações sexuais com Bianca Censori. Aficionado relatou que foi até o patrão e o encontrou sem camisa, ofegante e com os botões da calça abertos, enquanto a modelo estava seminua, cobrindo os seios apenas com as mãos.