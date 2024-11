Qual a relação de 'Wicked' com 'O Mágico de Oz'? Entenda

Pôster de 'O Mágico de Oz' (1939) Imagem: Divulgação

Em 1995, o autor Gregory Maguire publicou uma nova história nesse universo. Em "Wicked" ("Maligna", no Brasil), ele fez uma releitura ousada da origem da Bruxa Má do Oeste, vilã da história de Dorothy. Foi aí que a personagem ganhou um nome: Elphaba Thropp. A Bruxa Boa do Sul se chama Galinda — e, no meio da história, muda seu próprio nome para Glinda.

Na versão de Maguire, a bruxa não é tão má. No livro de 1995, a má fama de Elphaba é um plano político do Mágico de Oz, que na história original já era um charlatão.

Margaret Brainard Hamilton interpretou a Bruxa Má do Oeste em 'O Mágico de Oz' (1939) Imagem: Reprodução/Cinema Com Pipoca

Apesar de usar personagens de L. Frank Baum, Maguire não teve problemas com direito autoral. Isso porque "O Maravilhoso Mágico de Oz" está em domínio público desde 1956. O autor teve o cuidado de não incluir no livro referência direta ao filme estrelado por Judy Garland, cujos direitos autorais são válidos até 2035.

Em 2003, Wicked ganhou os palcos da Broadway com música de Stephen Schwartz e texto de Winnie Holzman. O compositor Stephen Schwartz se inspirou em partes do livro de Gregory Maguire para criar a peça estrelada por Idina Menzel (Elphaba) e Kristin Chenoweth (Glinda).