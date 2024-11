'Ainda Estou Aqui' supera 1 milhão de espectadores e arrecada R$ 23 milhões

Filme é o quarto título nacional a superar a marca de um milhão de espectadores no pós-pandemia. Antes, "Minha Irmã e Eu" (2,3 milhões de ingressos), "Os Farofeiros 2" (1,9 milhão) e "Nosso Lar 2: Os Mensageiros" (1,6 milhão), atingiram esses números.

"Ainda Estou Aqui" é o filme que pode representar o Brasil no Oscar 2025. O longa é ambientado durante a ditadura militar brasileira, centrado em Eunice Paiva (Torres), esposa do ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello), que foi sequestrado, torturado e morto pelos militares. Após o desaparecimento do marido, Eunice se reinventa e se torna uma advogada defensora dos direitos humanos.