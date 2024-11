'Um Espião Infiltrado': série é baseada em história real de agente em asilo

Eu disse aos outros roteiristas: 'Quero que as pessoas riam, mas também vamos entrar em territórios muito sérios. E, quando o fizermos, vamos mergulhar de cabeça. Teremos episódios inteiros sobre perda de memória, morte ou as dificuldades emocionais entre pais e filhos adultos. Tivemos que nos perguntar constantemente: Estamos sendo levianos ao tratar disso? Verdadeiros? Há humor demais? Humor de menos?' Michael Schur

Ted Danson e Mary Elizabeth Ellis vivem pai e filha na série Imagem: Netflix

Nessa linha tênue, são criadas relações complexas, como a de Charles com sua filha Emily (Mary Elizabeth Ellis), que vive distante com o marido e os três filhos. "Foi um presente poder trabalhar essa complexidade com o Ted, que apareceu com tanta generosidade, abertura e disposição para se conectar. É muito empolgante trabalhar temas difíceis dentro da bolha segura de uma comédia, trazendo humor e leveza para coisas que são difíceis de falar."

Se a relação de Charles com a filha traz dilemas familiares, a vivência do protagonista com a detetive Julie (Lilah Richcreek) garante boas risadas. É ela quem coloca um anúncio no jornal buscando um idoso entre 75 e 85 anos para infiltrá-lo na casa de repouso. Juntos, formam uma dupla inusitada. "São opostos completos. Ted Danson trouxe tanta leveza, amor, diversão e brincadeira que era muito fácil entrar em cena e tentar mantê-lo na linha para que pudéssemos realizar esse trabalho de verdade."