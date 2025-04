Atual temporada de 'Os Simpsons' traz de volta bisavô 'sumido' de Homer

O episódio 15 da 36ª temporada de "Os Simpsons" trouxe de volta um personagem desaparecido da série há oito anos.

O que aconteceu

Trata-se de Oswald John Simpson, o bisavô de Homer, também conhecido como Old Tut. O personagem é avô de Abe Simpson e ressurgiu esta semana, no capítulo intitulado "Abe League of Their Moe".

Old Tut ressurgiu em um flashback de seu neto Abe. Nas memórias mostradas na narrativa, os dois assistiam a um jogo de futebol americano e torciam com fervor pela seleção de Springfield - lembrança que Abe demonstrou guardar com muito carinho.