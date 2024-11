Prisão, Vivi e Gracy: veja o que deve ser abordado no documentário de Belo

"Belo, Perto Demais da Luz", documentário sobre a vida do cantor Belo, estreia no dia 28 de novembro no Globoplay. O jornal Extra adiantou assuntos que devem ser abordados na produção:

História de vida

O documentário revisita momentos cruciais da trajetória de Belo nos quatro episódios, desde o auge no Soweto até a carreira solo.

30 anos de Soweto

A produção celebra o aniversário do grupo, que retornou numa grande turnê ao completar 30 anos. O documentário ainda aborda o impacto da banda no cenário do pagode dos anos 1990.