'Alma Gêmea'? Luan Santana surpreende ao revelar nome da filha com Jade

Luan Santana, 33, revelou o nome que dará à sua filha com Jade Magalhães, 31.

O que aconteceu

O cantor contou que a criança será batizada de Serena. "Vou ter que ter muito tempo para me dedicar a isso [sua carreira internacional]. E agora, com a Serena chegando também... Cara, eu achei lindo esse nome!", deixou escapar ele, durante participação no podcast PodPah (YouTube) nesta quinta-feira (21).

Coincidência ou não, Serena (Priscila Fantin) é o nome da protagonista da novela "Alma Gêmea" (2005), que está em reprise no Vale a Pena Ver de Novo (Globo). A personagem morre no primeiro capítulo como Luna (Liliana Castro), mas reencarna e vai em busca de seu grande amor da vida anterior, Rafael (Eduardo Moscóvis).