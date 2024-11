Abertura de 'Tieta' mostra mulher nua; ela será exibida na reprise?

"Tieta" (Globo) foi anunciada como a próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo e, desde então, uma pergunta tem rodado as redes sociais: a abertura, que mostra uma mulher nua, será exibida na reprise?

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Nas redes sociais, muitos fãs da novela se mostram preocupados com a abertura na reprise. "Eu estou muito curiosa para saber o que vão fazer com essa abertura", comentou uma usuária do X (antigo Twitter). "Pensando já no malabarismo que a Globo vai fazer na abertura de 'Tieta'", escreveu outro.