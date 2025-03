Reprise de 'A Viagem' substitui 'Tieta' a partir de maio na Globo

"A Viagem" (Globo), novela exibida originalmente em 1994, substitui "Tieta" a partir de maio no Vale a Pena Ver de Novo.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A Globo confirmou que dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira, 'A Viagem' está de volta no Vale a Pena Ver de Novo a partir de maio. A novela, que marcou diferentes gerações do público desde a exibição original, em 1994, retorna à programação da TV Globo no ano de comemoração dos 60 anos do canal.