Por onde anda o elenco principal de 'Tieta', novela que será reprisada?

Uma das novelas mais assistidas da história, "Tieta" foi anunciada como a substituta de "Alma Gêmea" no Vale a Pena Ver de Novo. Exibido originalmente em 1989, ou seja, há 35 anos, o folhetim conta com um elenco repleto de estrelas. Veja a seguir por onde andam os atores principais desse clássico da teledramaturgia.

Betty Faria

Intérprete de Tieta, a protagonista da história, Betty Faria alcançou o sucesso mundial com o papel. De acordo com a biografia da atriz, Jorge Amado teria escrito a personagem especificamente para ela. Hoje, a célebre artista tem 83 anos e continua atuando. Ela está atualmente no elenco de "Volta por Cima", novela exibida na faixa das sete da Globo, dando vida a Belisa.