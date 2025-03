Ator de 'Tieta' sonhava em ser médico e sobreviveu a desastre aéreo trágico

Logo depois, um advogado chamado Paulo Autran [ator morto em 2007] perguntou se eu não gostaria de fazer teatro. Aceitei e iniciei a carreira Renato Consorte, à Folha de S. Paulo, em 1998

O ator Renato Consorte no começo da carreira Imagem: Divulgação

Estreou no cinema em 1950 e em telenovelas em 1960, em "Gabriela, Cravo e Canela", da TV Tupi. Esteve em cerca de 20 projetos na televisão, com papéis em folhetins célebres, como "O Tempo e o Vento", "O Meu Pé de Laranja Lima", "A Volta de Beto Rockfeller" e "Fascinação".

Curiosamente, interpretou padres em cinco trabalhos na TV. Um deles, Padre Jeremy Hacker, compôs a história de "Bang Bang" (2005/2006), última novela da carreira.

Renato Consorte nas gravações de 'Tieta' com Roberto Bonfim, Chaguinha e José Mayer Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Sobrevivente de acidente aéreo

Consorte sobreviveu a um acidente de avião em 3 de maio de 1963. A aeronave com 43 passageiros e 5 tripulantes havia acabado de decolar do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com destino ao Rio de Janeiro, quando foi detectada uma pane. Aeronave começou a perder altitude logo após o motor começar a pegar fogo.