'Tinha que ser': Natália Guimarães nega injustiça em vice no Miss Universo

Natália Guimarães, 39, viu sua vida mudar ao se tornar vice-Miss Universo em 2007, no México. Passados 17 anos, ela afirma que não houve injustiça na vitória da miss japonesa na ocasião e declara torcida para a brasileira Luana Cavalcante neste sábado (16).

O começo de tudo

Natália tinha apenas 22 anos quando disputou o Miss Universo 2007 no México. O apresentador do concurso foi Mario Lopez. Ele também apresentou o Miss Universo 2020, realizado nos EUA em 2021, no qual o Brasil também foi vice com a gaúcha Julia Gama.

Neste ano, Mario Lopez comanda a atração novamente, o que pode ser um indício de bom resultado para o Brasil. A final do concurso acontecerá neste sábado (16), na Cidade do México, e será transmitida no canal Telemundo no YouTube, a partir das 23h (horário de Brasília).