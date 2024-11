Morre filho do cantor gospel J. Neto, aos 15 anos: 'Momento de dor'

Miguel Azevedo, filho do cantor gospel J. Neto, morreu aos 15 anos.

O que aconteceu

A notícia foi divulgada nesta quinta-feira (14), pela gravadora Maximus Records nas redes sociais. "É com um profundo pesar que anunciamos o falecimento de Miguel Azevedo, filho do cantor J. Neto. Que Deus venha confortar a família e os amigos neste momento de dor. Que a certeza da vida eterna e a promessa de reencontro com Cristo em breve, tragam paz e esperança".

A publicação se encerrou com uma passagem da bíblia. "'Pois para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Filipenses 1:21'. Que a memória de Miguel seja sempre lembrada com carinho e amor".