Anita tem virada surpreendente ao lado de personagem inesperado

No capítulo da próxima quarta-feira (20), da novela "Garota do Momento" (Globo), Anita (Maria Flor) terá uma reviravolta em sua vida. Splash teve acesso em primeira mão a uma foto do grande momento.

O que vai acontecer

Anita aparece pela primeira vez na televisão, no programa de Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch). Isso acontece porque o apresentador experimenta o bolo de aipim da mãe de Eduardo (Caio Manhente) no capítulo de terça-feira (19).