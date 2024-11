Após expulsão do RIIZE, Seunghan vai seguir carreira solo

A SM Entertainment anunciou nesta sexta-feira (15) que o Seunghan vai seguir carreira solo a partir do segundo semestre de 2025.

O que aconteceu

Empresa emitiu um comunicado para noticiar os novos rumos da carreira do artista, além de criar um perfil oficial para Seunghan nas redes sociais. Novo perfil do ex-integrante do RIIZE já soma quase 350 mil seguidores — até a publicação desta nota.

A SM Entertainment garantiu que o artista está recebendo total apoio e orientação para sua nova jornada, incluindo treinamento, produção e gerenciamento. "Seguindo em frente, as atualizações sobre SEUNGHAN serão compartilhadas por meio de suas contas sociais oficiais que foram lançadas hoje (15a, KST)".