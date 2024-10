RIIZE anuncia saída definitiva de Seunghan após pressão de fãs

Na última sexta-feira (11), o grupo anunciou que ele estaria de volta para as atividades do RIIZE. A reintegração dele seria gradual e iniciaria a partir de novembro. Com a decisão da SM Entertainment, agência que administra o grupo, um grupo de fãs se revoltou e até protestou na frente da empresa.

De acordo com a SM, a decisão da saída de Seunghan do grupo foi mútua. Ele estaria preocupado com o bem dos outros integrantes e dos fãs do RIIZE.