Jurados de Nova Cena esperam hate, mas afirmam: 'Campeão é incontestável'

A função de jurado é muito diferente da de artista. Filipe Ret explica que foi um desafio interpretar no papel de quem define o que é bom e o que é ruim: "Está todo mundo ali tentando tornar objetiva uma coisa que é muito subjetiva. Mas acho muito importante mostrar que, na cena, a gente tem critério".

Até os próprios jurados se surpreenderam com os resultados de cada fase. Sem citar nomes, eles relembram um participante que eles acreditavam ser o vencedor, mas não passou da primeira batalha. "Doeu várias vezes", diz Tracie.

Participantes do reality 'Nova Cena' Imagem: Derek Mangabeira/Netflix

Mesmo com os desafios, eles defendem que suas escolhas foram justas. "Às vezes, a gente pega uma afinidade com a pessoa e percebe: caramba, mano, nessa ela não foi bem. Vou ter que ser sincera", relembra Tasha.

O título é incontestável. E é o que importa: podem falar que erramos tudo, mas acertamos o principal. Djonga

Eles preveem, ainda, que até quem perder o reality pode sair no lucro. "Vão ter pessoas que se destacaram muito que não vão ter um after tão bom, e pessoas que não se destacaram e vão chegar longe", diz Tasha. Nesse ponto da entrevista, Djonga cita como exemplo do segundo caso uma participante que, após a eliminação, mandou um "shade" para os jurados em seu depoimento. Mas este é um texto sem spoilers —para saber quem é, só assistindo ao programa!