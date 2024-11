Terremoto de mentira? Tecnologia inédita recria tragedia mexicana em série

Já está disponível no Prime Video a série "Cada Minuto Cuenta", que mostra como foram as primeiras horas após o terremoto que quase destruiu a Cidade do México em 1985. A produção contou com uma tecnologia inédita na América Latina para recriar a tragédia.

Domando a tecnologia

O cenário foi feito com produção virtual, um telão de 200 m² que colocou no fundo de cada cena as ruas da capital mexicana exatamente da forma como eram há 39 anos. Em entrevista para Splash, o diretor Jorge Michel conta que o maior desafio foi aprender a usar essa tecnologia — adaptando, por exemplo, a profundidade do foco da câmera. Segundo ele, o esforço valeu a pena.