Belo estreia como ator na nova temporada da série 'Arcanjo Renegado'

Belo, 50, vai estrear como ator na terceira temporada de "Arcanjo Renegado", série do Globoplay.

O que aconteceu

O cantor interpretará um personagem chamado Sílvio. Os novos episódios da história chegam ao streaming no próximo dia 14 (quinta-feira) e contam também com o reforço de Paloma Bernardi, 39.

Atualmente, o Globoplay grava a quarta temporada de "Arcanjo Renegado", que deve estrear no ano que vem. "Nosso foco é o público, atingir o público com a história que contamos. A terceira temporada vai estear e já estamos com a quarta com as gravações em andamento", adiantou o produtor José Junior, em entrevista coletiva.