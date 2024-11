Yuri acusa Gizelly de levantar pautas de modo seletivo: 'Cadê sororidade?'

Yuri Bonotto disse que Gizelly Bicalho defende pautas sociais de maneira seletiva em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Yuri falou contra Gizelly em dinâmica de apontamento. Ele disse que a ex-BBB tenta prejudicar Sacha Bali além do jogo. Ele ainda citou quando Luana foi alvo de Zé Love.

Yuri: "Eu sei que tu tem um ódio dessa pessoa [Sacha] e acho que, muitas vezes, tu passa do ponto. Muitas vezes mesmo. (...) Você começou a falar do valor da roupa da pessoa. O teu posicionamento é super seletivo, até porque você estava puxando o saco de outro participante porque acho que tu achava que ele estava favorito lá fora, e era o cara mais agressivo, mais machista aqui da casa. Um cara que gritou com a tua amiga de uma maneira que ela ficou chorando depois. Então quando tu levanta pauta aqui para as pessoas, é totalmente seletivo. A pessoa grita, fala tudo para a tua amiga, e tu não fala nada pra ela. Tu vai lá e puxa o saco da outra pessoa que gritou com ela. Tu não fala que ele é machista, não se afasta da pessoa. Tu nem foi dar uma palavra de carinho para a tua amiga".