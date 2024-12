Melhor que gozar, striptease e vibradores: os momentos +18 de A Fazenda 16

Luana contou para Julia, em conversa na área externa, que as sungas de Fernando têm enchimento. "Lá atrás, quando ele bota para lavar", afirmou a peoa, que disse já ter pegado um "bojo" da cueca dele, sem querer.

A Fazenda 2024: Fernando usa sunga branca com bojo para não expor genitália Imagem: Reprodução/Playplus

Produção de conteúdo adulto

Yuri também contou que começou sua produção de conteúdo adulto. "A gente estava numa pindaíba do cacet*. Falei: 'Vamos? Posso abrir?' Ela: 'Pode'. Comecei com fotinha sem mostrar muita coisa. Cuequinha molhada no banho e pá."

Sacha deu dicas para o peão. "Fica sem se depilar até terminar, e aí tu posta aquela foto no estilo natural."

Gilsão contou para os colegas de confinamento que tinha plano de abrir um Privacy quando saísse do confinamento. Flora disse que ele deveria ter começado a produzir conteúdo adulto um dia depois que a polêmica com Gracyanne Barbosa foi a público. Ele e a musa fitness viveram um affair enquanto ela ainda estava casada com o cantor Belo. "Gilsão tinha que ser igual a Wandinha [Fernanda] botar para f**** mesmo", aconselhou.