'Gatos Falando Alemão': conheça a poesia erótica que conquistou famosos

"fazer as pessoas felizes enquanto estão aqui

ainda podem lembrar

a textura cremosa do sorvete

o perfume do abraço

o olhar brilhante sobre seus rostos

um sol entrando pelas janelas

que não nos custa abrir

e dizer palavras simples

sem necessidade de traduções

e testas franzidas

e abrir as pernas ao desejo alheio

para me fazer feliz

enquanto eu estou aqui"

Esse é um dos 51 poemas do novo livro de Claudia Schroeder, "Gatos Falando Alemão" lançado pela Isto Edições (80 p, R$ 43). Gaúcha de Santo Ângelo, Claudia aborda o cotidiano sem abandonar o erotismo, tão presente no seu trabalho anterior, como em "As Partes Nuas" (2021, finalista do Prêmio Ages e Academia Rio-grandenses de Letras) e "As Línguas São para Outras Coisas" (2022).