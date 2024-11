Peões revelam que Zaac assinou Privacy de Fernanda: 'Já viu tudo'

"Rapaz, como ele ficava olhando para ela, hein?", questiona Zé Love.

"Eu sei como! Deve pensar 'já vi tudo'", responde a peoa.

Zaac e Fernanda desistiram de A Fazenda 16 juntos no dia 27 de outubro. A ex-peoa disse que estava saindo do reality rural por se sentir injustiçada no jogo, enquanto o funkeiro alegou que queria desistir antes que "fizesse algo que se arrependesse depois".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Camila? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Babi Muniz Reprodução/Instagram Fernando Presto Reprodução/PlayPlus Flor Fernandez Antonio Chahestian/Record Flora Cruz Reprodução/Instagram Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Gizelly Bicalho Reprodução / Instagram Juninho Bill Antonio Chahestian/RECORD Luana Targino Reprodução/Instagram Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Divulgação Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação Zé Love Antonio Chahestian/RECORD

