Privacy, chicote e ménage: peões têm papo revelador sobre sexo

Na noite de segunda-feira (4) em A Fazenda (Record), os peões do grupo de Zé Love revelaram experiências sexuais e até desejo de entrar no ramo da produção de conteúdo adulto.

O que aconteceu

Gilsão contou para os colegas de confinamento que tinha plano de abrir um Privacy quando saísse do confinamento. Flora diz que ele deveria ter começado a produzir conteúdo adulto um dia depois que a polêmica com Gracyanne Barbosa foi à público. Ele e a musa fitness viveram um affair enquanto ela ainda estava casada com o cantor Belo. "Gilsão tinha que ser igual a Wandinha [Fernanda] botar para f**** mesmo", aconselha.

"Deixa eu te falar uma coisa", começa Gizelly. "O Brasil inteiro tem curiosidade pra ver o que a Gracyanne viu".